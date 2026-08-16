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Ουγγαρία: Δώδεκα νεκροί, τουλάχιστον 10 τραυματίες σε δυστύχημα με πολωνικό λεωφορείο

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THESTIVAL TEAM

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Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν όταν πολωνικό λεωφορείο ενεπλάκη σε δυστύχημα στην Ουγγαρία, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ σε ανάρτηση στο Facebook.

Το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε νωρίς σήμερα το πρωί κοντά στην πόλη Μεζοκερέστες στην ανατολική Ουγγαρία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI.

Ουγγαρία

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