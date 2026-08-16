Ουγγαρία: Δώδεκα νεκροί, τουλάχιστον 10 τραυματίες σε δυστύχημα με πολωνικό λεωφορείο
THESTIVAL TEAM
Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν όταν πολωνικό λεωφορείο ενεπλάκη σε δυστύχημα στην Ουγγαρία, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ σε ανάρτηση στο Facebook.
Το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε νωρίς σήμερα το πρωί κοντά στην πόλη Μεζοκερέστες στην ανατολική Ουγγαρία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI.
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