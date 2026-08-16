Πάρος: Για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατηγορείται ο οδηγός ταξί μετά τον ξυλοδαρμό ηλικιωμένου – “Το βίντεο δείχνει μόνο ένα μέρος όσων συνέβησαν”

Για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατηγορείται ο οδηγός ταξί που ενεπλάκη σε επεισόδιο στην Πάρο, όπου σημειώθηκε ξυλοδαρμός με υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων έπειτα από διαφωνία για θέση πάρκινγκ. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έκανε τον γύρο των social media.

Ο ξυλοδαρμός στην Πάρο σημειώθηκε όταν ο υπάλληλος επιχείρησε να σταθμεύσει μία «γουρούνα» της επιχείρησης σε χώρο που, σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, προορίζεται αποκλειστικά για τα οχήματά τους. Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν ύβρεις και στη συνέχεια να έρχονται στα χέρια.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται ο οδηγός ταξί να κινείται προς τον υπάλληλο, να τον πιάνει από τον λαιμό και να τον ρίχνει πάνω στο όχημα. Στα ίδια πλάνα διακρίνεται και ο υπάλληλος να χτυπά τον οδηγό με κράνος που κρατούσε στα χέρια του.

Η ένταση τερματίστηκε έπειτα από την παρέμβαση παρευρισκομένων, οι οποίοι χώρισαν τους δύο άνδρες.

Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη

Σε βάρος του οδηγού ταξί, ο οποίος απολύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Παράλληλα, δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση του άνδρα που τραυματίστηκε, προκειμένου να αποτυπωθεί η έκταση και η σοβαρότητα των τραυμάτων του. Η σχετική έκθεση αναμένεται να ενσωματωθεί στη δικογραφία, η οποία στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.

«Το βίντεο δείχνει μόνο ένα μέρος όσων συνέβησαν»

Για το επεισόδιο τοποθετήθηκε και ο Σύλλογος Ταξί Πάρου, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα κάθε μορφή βίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφει μόνο μέρος του περιστατικού.

«Τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν ούτε αντιπροσωπεύουν τον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών ταξί του νησιού», αναφέρει ο Σύλλογος, προσθέτοντας ότι η αυξημένη επαγγελματική πίεση της θερινής περιόδου «σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία ή άλλοθι για πράξεις βίας ή ανάρμοστη συμπεριφορά».

Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί, μάλιστα, συγγνώμη «εκ μέρους του πρώην συναδέλφου» από τον άνδρα που δέχθηκε την επίθεση, την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι πριν αρχίσει η καταγραφή του βίντεο είχαν προηγηθεί γεγονότα που, κατά τον Σύλλογο, συνέβαλαν στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης και θα πρέπει να συνεκτιμηθούν για την πλήρη αποτύπωση του περιστατικού.

«Η αναφορά αυτή δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολόγηση, αποδοχή ή επικρότηση της βίαιης συμπεριφοράς που ακολούθησε», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Τι υποστηρίζει ο οδηγός ταξί

Ο οδηγός ταξί μίλησε το Σάββατο στον Alpha για όσα συνέβησαν στην Πάρο, υποστηρίζοντας ότι ο άλλος άνδρας τον έβρισε, του φώναξε και τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε. «Έβριζε, φώναζε και με βάρεσε με το κράνος που κράταγε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο υπάλληλος ήταν εκείνος που του επιτέθηκε πρώτος, απάντησε: «Ε, βέβαια, δηλαδή πήγα εγώ να του επιτεθώ πρώτος; Δεν το ήθελα γιατί και η θέση μου είναι τέτοια. Είμαι κάθε μέρα εκεί, έτσι;».

Σύμφωνα με τον οδηγό, το επεισόδιο δεν ξεκίνησε ξαφνικά, αλλά είχε προηγηθεί ένταση σχετικά με τη χρήση του χώρου όπου βρίσκεται η πιάτσα των ταξί. Όπως υποστηρίζει, στο συγκεκριμένο σημείο μπορούν να μπαίνουν μόνο ταξί, αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα.

«Εκεί είναι πιάτσα ταξί, απ’ ό,τι έχετε καταλάβει, και μπορεί να μπαίνει μόνο είτε ένα αστυνομικό όχημα, είτε ασθενοφόρο, είτε ταξί. Τίποτε άλλο», ανέφερε.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ο υπάλληλος της κοντινής εταιρείας ενοικιάσεων χρησιμοποιούσε συχνά τον χώρο για οχήματα της επιχείρησης και πελατών της. Κατά τα λεγόμενά του, «έβαζε γουρούνες μέσα», με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στους οδηγούς που ήθελαν να σταθμεύσουν τα ταξί τους.

Υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη κατάσταση έκανε και άλλους επισκέπτες να πιστεύουν ότι μπορούσαν να παρκάρουν στο ίδιο σημείο. Αναφερόμενος στον υπάλληλο, τον χαρακτήρισε «πολύ εριστικό» και «πολύ προκλητικό», λέγοντας πως ανάλογες εντάσεις είχαν υπάρξει και στο παρελθόν.

«Όποιος και να έχει πάει και να του έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο είναι πολύ ερειστικός, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα».

«Εννοείται πως το μετανιώνω»

Ο οδηγός παραδέχθηκε ότι οι εικόνες από το περιστατικό είναι άσχημες και εξέφρασε τη λύπη του για όσα συνέβησαν, σημειώνοντας ότι δημιουργούν αρνητική εικόνα τόσο για το νησί όσο και για τους επαγγελματίες του κλάδου.

«Εννοείται πως λυπάμαι που έγινε το γεγονός. Είναι μία πολύ κακή εικόνα για το νησί, για τα ταξί και για όλα προς τα έξω. Δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό το συμβάν», είπε.

«Σίγουρα δεν ήθελα να πιαστώ στα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά και με το χέρι και με το κράνος που κρατούσε. Με βάρεσε πρώτος και με έφτασε στο σημείο αυτό» συμπλήρωσε.

Το χρονικό του επεισοδίου

Η συμπλοκή σημειώθηκε την Πέμπτη στην πιάτσα των ταξί, με αφορμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη στάθμευση μιας «γουρούνας» εταιρείας ενοικίασης οχημάτων σε χώρο που οι οδηγοί ταξί υποστηρίζουν ότι προορίζεται αποκλειστικά για εκείνους.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από το περιστατικό, οι δύο άνδρες φαίνονται αρχικά να ανταλλάσσουν βαριές ύβρεις. Στη συνέχεια, ο οδηγός ταξί φαίνεται να πλησιάζει τον υπάλληλο, να τον πιάνει από τον λαιμό και να τον ρίχνει πάνω στη «γουρούνα», ενώ στα ίδια πλάνα ο υπάλληλος φαίνεται να τον χτυπά με το κράνος που κρατά.

Άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί παρενέβησαν και κατάφεραν να χωρίσουν τους δύο άνδρες. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο εργοδότης του οδηγού ανακοίνωσε την απόλυσή του και το τέλος της συνεργασίας τους.