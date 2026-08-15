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Σαρωνικός Κόλπος: Επιχείρηση διάσωσης για 4 Ρουμάνους – Τα ρεύματα παρέσυραν την λέμβο τους

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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα για τέσσερις υπηκόους Ρουμανίας, οι οποίοι βρέθηκαν κινδύνευσαν με την λέμβο τους κοντά στη νησίδα Φλέβες,
στον Σαρωνικό Κόλπο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι τέσσερις είχαν μεταβεί στην θαλάσσια περιοχή στη νησίδα Φλέβες στον Σαρωνικό Κόλπο με φουσκωτή λέμβο χωρίς μηχανή, την οποία κινούσαν αποκλειστικά με κουπιά, προκειμένου να κάνουν θαλάσσιο μπάνιο.

Ωστόσο, η λέμβος παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να μην μπορούν να επιστρέψουν και να χρειαστούν βοήθεια.

Άμεσα κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε με ασφάλεια και τους τέσσερις επιβαίνοντες.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, όπου υποβλήθηκαν σε έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Σαρωνικός Κόλπος

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