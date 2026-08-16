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ΠΑΟΚ: Στην Τούμπα οπαδοί του “δικεφάλου” – Ζητούν επικοινωνία με Σαββίδη για Κωνσταντέλια

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η διαφαινόμενη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ έχει προκαλέσει αναστάτωση στον κόσμο του Δικεφάλου, την ώρα που ο 23χρονος βρίσκεται στον δρόμο για τη Γερμανία.

Μάλιστα, το μεσημέρι της Κυριακής (16/8), όπως αναφέρει το inpaok.com μερίδα οπαδών του Δικεφάλου βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθετη τους σε αυτήν την εξέλιξη.

Επιπροσθέτως, ζητούν να έρθουν σε επικοινωνία με τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, για την επικείμενη παραχώρηση του Έλληνα «μάγου».

Έτσι οι αντιδράσεις φαίνεται να κλιμακώνονται, μετά και την ανακοίνωση της Θύρας 4, το βράδυ του Σαββάτου, μέσω της οποίας είχαν εκφράσει την ξεκάθαρη αντίθεση τους, στην πιθανότητα πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Γιάννης Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ

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