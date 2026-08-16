Ο Νίκος Οικονομόπουλος σε μια μοναδική συναυλία απόψε στο Pozar Park Summer Festival 2026 

Την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 ο Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται στο Pozar Park για μία μεγάλη συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, σε μια βραδιά που αναμένεται να μείνει αξέχαστη.

Οι διοργανωτές συνιστούν την έγκαιρη αγορά εισιτηρίων, καθώς αναμένεται αυξημένη ζήτηση και η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

Το Pozar Park Summer Festival 2026 αποτελεί την αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ετήσιο θεσμό, φέρνοντας κάθε χρόνο στην περιοχή σπουδαίους καλλιτέχνες και μοναδικές εμπειρίες για το κοινό.

Ζήσε το καλοκαίρι αλλιώς

Ζήσε το Pozar Park Summer Festival 2026

Ηλικίες:

• Η είσοδος επιτρέπεται σε όλες τις ηλικίες.

• Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 10 ετών.

• Δωρεάν είσοδος για ΑμεΑ.

Ασφάλεια:

• Επαγγελματική ομάδα ιδιωτικής ασφάλειας.

• Παρουσία ΕΚΑΒ

Parking:

• Δωρεάν και άνετος χώρος στάθμευσης για όλους.

Φαγητό & Ποτό:

• Μεγάλη ποικιλία σε φαγητό, ποτά και αναψυκτικά.

Τουαλέτες:

• Πολλαπλά σημεία υγιεινής σε όλο τον χώρο.

Vip Experience:

• Χώρος μπροστά από το stage.

• Αποκλειστικό VIP Bar.

• Αποκλειστικές VIP Τουαλέτες.

• Priority Check-in.

Συναυλιακή Διάταξη:

• Δεν θα υπάρχουν τραπέζια.

• Όλος ο χώρος θα είναι διαμορφωμένος σε συναυλιακή διάταξη για τη μέγιστη συναυλιακή εμπειρία.

Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων:

Δεν θα υπάρξει υπερπλήρωση του χώρου. Προτεραιότητά μας είναι η άνεση, η ασφάλεια και η καλύτερη δυνατή εμπειρία για κάθε επισκέπτη.

Σας περιμένουμε στο Pozar Park Summer Festival για δύο μοναδικές βραδιές μουσικής, με κορυφαίους καλλιτέχνες, σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο.

Βρείτε τα εισιτήριά σας στα παρακάτω σημεία:

Αριδαία

• Go Sport

• Βιβλιοπωλείο Συμβολή

• Biscotto Coffee

Έδεσσα

• Πρακτορείο ΟΠΑΠ Γαλανός

• Βιβλιοπωλείο Τουφεξής

Σκύδρα

• Βιβλιοπωλείο Ανδρεάδης

Γιαννιτσά

• Go Sport

• Βιβλιοπωλείο Titos Art

Λουτρά Πόζαρ

• Pozar Park