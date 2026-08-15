MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αντιδράσεις στη Γαλλία για τις φωτογραφίες του Μακρόν σε τζετ σκι – “Η χώρα καίγεται και εκείνος διασκεδάζει” λέει η αντιπολίτευση

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στη Γαλλία οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το περιοδικό Paris Match με τον πρόεδρο της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, να κάνει τζετ σκι στη Γαλλική Ριβιέρα.

Οι φωτογραφίες, σύμφωνα με το περιοδικό είναι από τις διακοπές του Μακρόν τον φετινό Αύγουστο στο Φρούριο Μπρεγκανσόν, την προεδρική θερινή κατοικία.

«Το τελευταίο καλοκαίρι στο τιμόνι», έγραφε το Paris Match στο εξώφυλλό του, αναφερόμενο στην αποχώρηση του Μακρόν από το Μέγαρο των Ηλυσίων του χρόνου, όταν ολοκληρώνεται η δεύτερη και τελευταία θητεία του.

Στο περιοδικό, σύμφωνα με το France 24, δημοσιεύονται και άλλες φωτογραφίες του Μακρόν να κάνει, μεταξύ άλλων, foil surfing.

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση με την επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, να δηλώνει ότι ενώ οι Γάλλοι περνούν ένα «καλοκαίρι αποκάλυψης, ο πρόεδρός μας προσφέρει στον εαυτό του ένα διαφημιστικό αφιέρωμα για τις διακοπές του».

Από την πλευρά του ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, υποστήριξε ότι ο Μακρόν στέλνει λάθος μήνυμα. «Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, ενώ η Γαλλία καίγεται και όταν πολλοί Γάλλοι δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά να πάνε διακοπές, ο πρόεδρος διασκεδάζει με ένα τζετ σκι στο Μπρεγκανσόν», είπε.

Ο γερουσιαστής Πιερ Ουζουλιάς από το κομμουνιστικό κόμμα χαρακτήρισε τις φωτογραφίες «ακατάλληλες». Όπως είπε, θα προτιμούσε να δει τον Μακρόν «σε ένα πυροσβεστικό όχημα να βοηθά τους πυροσβέστες να σβήσουν τη φωτιά. Εκεί θα έπρεπε να βρίσκεται».

Στο ρεπορτάζ που συνοδεύει τις φωτογραφίες το Paris Match αναφέρει για τις διακοπές του Μακρόν ότι είναι «επικεντρωμένες στη δουλειά», σημειώνοντας ότι έχει στηθεί ένα γραφείο και ότι «ο πρόεδρος περνά τις ημέρες του στο τηλέφωνο» αναφέροντας, επίσης, ότι το πρόγραμμα του Γάλλου προέδρου περιλαμβάνει επίσης πυγμαχία και τρέξιμο.

Εμανουέλ Μακρόν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 λεπτά πριν

Βόλος: Ανήλικος οδηγός παραβίασε τον μισό ΚΟΚ και τραυμάτισε αστυνομικό – Χωρίς κράνος και πινακίδες

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Η απάντηση του Ιράν στον Τραμπ που θέλει να ανακηρύξει το Στενό του Ορμούζ “έδαφος των ΗΠΑ”: Ήταν, είναι και θα παραμείνει ιρανικό

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Τραμπ: Πολύ σύντομα θα κηρύξω τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare – “Τον πυροβόλησα και πέθανε”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 20 ώρες πριν

Δεκαπενταύγουστος στα Δωδεκάνησα: Τα έθιμα και οι παραδόσεις που ενώνουν τα νησιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Φωτιά στη Χαλκιδική: Χειροπέδες σε δύο άτομα για την επίθεση που κατήγγειλε δημοσιογράφος του MEGA εν ώρα ρεπορτάζ