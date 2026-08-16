Αυτό το γρήγορο trick βοηθά να επαναφέρετε τον όγκο στα μαλλιά που έχουν “πέσει” από τη ζέστη

Το καλοκαίρι, η διατήρηση του όγκου στα μαλλιά μπορεί μερικές φορές να αποδειχθεί πρόκληση. Μόλις η ατμόσφαιρα γίνει υγρή, τα μαλλιά έχουν την τάση να απορροφούν μέρος της υγρασίας του αέρα, κάτι που όχι μόνο αλλάζει το σχήμα τους, αλλά ευνοεί και το φριζάρισμα, ενώ κάνει τις ρίζες να «πέφτουν».

Προσθέστε σε αυτό τον ιδρώτα και την περίσσεια σμήγματος, που βαραίνουν ακόμη περισσότερο την τρίχα. Σε συνέντευξή του στο The Kit, ο hairstylist Kristjan Hayden μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα απλό μυστικό για να επαναφέρετε τη ζωντάνια σε μαλλιά που έχουν χάσει τον όγκο τους μέσα στη μέρα, και σίγουρα αξίζει να το δοκιμάσουμε.

Μια δόση κρύου αέρα για να «ξυπνήσουν» οι ρίζες

Η καλύτερη προσέγγιση; Πάρτε το πιστολάκι σας και ενεργοποιήστε τη λειτουργία κρύου αέρα, ενώ ταυτόχρονα ανασηκώνετε απαλά τα μαλλιά στις ρίζες με τα δάχτυλά σας. Σύμφωνα με τον Kristjan Hayden, αυτό το γρήγορο κόλπο επαναφέρει τον όγκο όταν η ζέστη και η υγρασία έχουν ισιώσει τα μαλλιά. Σε αντίθεση με τον ζεστό αέρα, δεν χρειάζεται να επαναλάβετε ολόκληρο το brushing, λίγα στοχευμένα περάσματα αρκούν. Για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, ο hairstylist προτείνει να εφαρμόσετε ένα spray για όγκο ή λίγο ξηρό σαμπουάν στις ρίζες και στη συνέχεια να ανασηκώσετε τούφες ώστε το προϊόν να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Μια πρακτική λύση που αξίζει να θυμάστε όταν θέλετε να φρεσκάρετε γρήγορα το χτένισμά σας.

Το ξηρό σαμπουάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και προληπτικά

Μπορείτε επίσης να δράσετε προληπτικά και να μην περιμένετε μέχρι τα μαλλιά σας να χάσουν τον όγκο τους για να χρησιμοποιήσετε ξηρό σαμπουάν. Ο Kristjan Hayden συνιστά να ψεκάζετε μια μικρή ποσότητα σε φρεσκοχτενισμένα μαλλιά, ακόμη και πριν η εφίδρωση ή η υγρασία αρχίσουν να βαραίνουν τις ρίζες. Έτσι, το προϊόν απορροφά σταδιακά την περίσσεια λιπαρότητας και υγρασίας που μπορεί να κάνει τα μαλλιά να φαίνονται άτονα. Για αυτόν τον σκοπό, προτείνεται το ξηρό σαμπουάν της BeauTerra, του οποίου η vegan σύνθεση σε μορφή πούδρας απορροφά φυσικά το σμήγμα και την υγρασία.

Μια ακόμη συμβουλή, προσπαθήστε να μην αγγίζετε τα μαλλιά σας πολύ συχνά μέσα στη μέρα. Περνώντας συνεχώς τα χέρια μέσα από τα μήκη, μεταφέρετε φυσικά υγρασία και σμήγμα, κάτι που μπορεί να επιταχύνει την απώλεια όγκου.

Πηγή: womenonly.gr