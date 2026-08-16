Sky Sports: “Δεν υπάρχει ακόμα πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντέλια”

Η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στη Ντόρτμουντ δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, παρότι ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αναχώρησε για την πόλη της Βεστφαλίας νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ Πάτρικ Μπέργκερ του Sky Sport της Γερμανίας «… οι τελικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν υπάρχει ακόμη πλήρης συμφωνία. Οι συζητήσεις συνεχίζονται σε αναζήτηση συμφωνίας. Το κόστος της μεταγραφής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 25 και 30 εκατ. ευρώ. Η Μπορούσια θέλει τον Κωνσταντέλια μετά το ναυάγιο της απόκτησης του Ελ Μάλα. Ο παίκτης έχει ήδη συμφωνήσει για πολυετές συμβόλαιο με τη Ντόρτμουντ».