Κωνσταντίνος Αργυρός: Η viral στιγμή σε εμφάνισή του στην Κρήτη – Αγόρι ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ζεϊμπέκικο με το “Αθήνα μου”

Μια μοναδική στιγμή από την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Κρήτη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αφού ένα μικρό αγόρι ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ζεϊμπέκικο με το κομμάτι «Αθήνα μου» του πασίγνωστου τραγουδιστή.

Το βίντεο δημοσίευσε μία γυναίκα το Σάββατο 15 Αυγούστου στα social media, ενώ μοιράστηκε με τους ακολούθους της και μία ιστορία πίσω από την ξεχωριστή αυτή στιγμή σε μαγαζί της Κρήτης, όπου τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο μικρός Νικόλας ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να χορεύει, όσο ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευε το τραγούδι, ενώ παράλληλα τον ενθάρρυνε, χτυπώντας του παλαμάκια.

Τόσο στο TikTok, όσο και στο Instagram ο κόσμος θαύμασε το παιδί για τον τρόπο που χόρεψε, σημειώνοντας μεταξύ άλλων «γεια σου λεβεντάκο μου», «δεν χόρεψε απλά, όργωσε την πίστα», «αυτό είναι ζεϊμπέκικο με ψυχή, μπράβο, μάγκας είσαι» και «να σε χαίρονται οι γονείς σου αγάπη μου».

Η γυναίκα που κοινοποίησε το βίντεο, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ιδιαίτερη σημασία για το παιδί, καθώς ήταν ένα από εκείνα που τον έκαναν από πολύ μικρό να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο και να θελήσει να ξεκινήσει χορό.

«Αυτό το τραγούδι έχει τη δική του ιστορία» έγραψε αρχικά στην ανάρτησή της. Όπως εξήγησε, ο Νικόλας χόρευε την «Αθήνα μου» από πολύ μικρός και κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάποια ημέρα θα είχε την ευκαιρία να το χορέψει επί σκηνής, με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Αργυρό να τραγουδά μπροστά του.

«Ο Νικόλας χόρευε την “Αθήνα μου” από πολύ μικρός. Ήταν ένα από τα τραγούδια που τον έκαναν να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο και να μου ζητήσει να ξεκινήσει χορό. Και ποιος να μας έλεγε τότε πως θα ερχόταν η στιγμή που θα το χόρευε μπροστά σε χιλιάδες κόσμο, με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Αργυρό να του τραγουδάει και να του χτυπάει παλαμάκια. Από εκείνες τις στιγμές που η πραγματικότητα γίνεται λίγο πιο όμορφη κι από το όνειρο. Νικόλα μου, πόσο σε καμαρώνω», έγραψε στη δημοσίευση.