Χαλκιδική: Χωρίς ρεύμα και νερό Γερακινή και Καλύβες – Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και τις Καλύβες Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή Γερακινής – Καλυβών, έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων, που υδροδοτούν την περιοχή.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να προχωρούν σε λελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, έως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ύδρευσης.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία όλων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια του διαθέσιμου νερού.