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Δ. Νατσιός: Απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης η ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων

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Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, με αφορμή την ανακήρυξη δύο θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία σε Βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, την οποία χαρακτηρίζει προκλητική.

   Ο κ. Νατσιός σε δήλωσή του, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι πρόκειται για «άλλη μια απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που επένδυσε στην τακτική του κατευνασμού των “απέναντι” υπονομεύοντας την εθνική ασφάλεια αλλά και πλήττοντας την εθνική αξιοπρέπεια».

 Αναλυτικά η δήλωση του κ. Νατσιού:

   «Άλλη μια προκλητική ενέργεια της Άγκυρας, όπως μας έχει συνηθίσει στις μέρες του Αυγούστου, η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Άλλη μια απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που επένδυσε στην τακτική του κατευνασμού των “απέναντι” υπονομεύοντας την εθνική ασφάλεια αλλά και πλήττοντας την εθνική αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχει το ελάχιστο περιθώριο εφησυχασμού, δεν νοείται η παραμικρή αναποφασιστικότητα την ώρα που ο Ερντογάν δείχνει τις προθέσεις του στο Αιγαίο, αμφισβητώντας εκ νέου την επήρεια του Καστελλόριζου και, επιπλέον, το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων μας στα 12 ναυτικά μίλια, τώρα και στο βόρειο τμήμα του Αρχιπελάγους και στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Σαμοθράκη και Λήμνο.

   Η ΝΙΚΗ απαιτεί άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών

   *για τη διεθνή καταγγελία της παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου από πλευράς Τουρκίας,

   *για την εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού,

   *για την έναρξη συζητήσεων για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κύπρο».

Δημήτρης Νατσιός

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