Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.

Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.