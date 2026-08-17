Συνάντηση της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενας Ράπτη με τη Βουλευτή Ημαθίας, Στέλλα Αραμπατζή

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, υποδέχθηκε στο Υπουργείο τη Βουλευτή Ημαθίας Στέλλα Αραμπατζή, με την οποία συζήτησαν θέματα που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο της Υφυπουργού, καθώς και τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Υφυπουργός ενημέρωσε τη Βουλευτή για τις σημαντικές πολιτικές και δράσεις του Υπουργείου, με έμφαση:

-στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»,

-στο «Σήμα Διαφορετικότητας» για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,

-στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την καταπολέμηση του ρατσισμού,

-στο Δίκτυο Δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων,

-καθώς και στην καμπάνια ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των νέων ηλικίας 15–25 ετών για το λεγόμενο «χάπι του βιασμού».

Η Στέλλα Αραμπατζή είναι βαθιά γνώστρια των θεμάτων που αφορούν την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε ζητήματα προστασίας και στήριξης των γυναικών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για την ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, ισότητας και ασφάλειας.

Η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, ιδιαίτερα σε ζητήματα που απαιτούν συνεχή εγρήγορση και κοινωνική ευαισθησία, συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινή προσπάθεια για μια κοινωνία με περισσότερη ισότητα, ασφάλεια, προστασία και ίσες ευκαιρίες για όλους.