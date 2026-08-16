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ΣΦ ΠΑΟΚ: Αύριο στις 08:30 το πρωί συνεχίζουμε την κατάληψη

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THESTIVAL TEAM

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Με ανάρτησή τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, οι Σ.Φ ΠΑΟΚ ενημέρωσαν ότι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τις αντιδράσεις τους μετά την επικείμενη πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Υπενθυμίζεται πως από το μεσημέρι της Κυριακής το γήπεδο της Τούμπας τελεί υπό κατάληψη.

Οι Σ.Φ ΠΑΟΚ ενημέρωσαν ότι αυτή θα συνεχιστεί και αύριο, Δευτέρα, από τις 08:30 το πρωί.

Αναλυτικά όσα ανέφεραν οι Σ.Φ ΠΑΟΚ στην ανάρτησή τους:

«Οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ καλούν όλο τον λαό του ΠΑΟΚ οργανωμένο και μη αύριο 8:30 το πρωί να παραβρεθούν έξω από τα γραφεία της παε ΠΑΟΚ για να συνεχιστεί η συμβολική κατάληψη

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΟΚ».

ΠΑΟΚ

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