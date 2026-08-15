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Τσιτσιπάς: Ψάχνω κάτι διαφορετικό στη ζωή μου, έχω καλή σχέση με τον πατέρα μου αλλά δεν μπορεί να είναι προπονητής μου

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THESTIVAL TEAM

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Cincinnati Open και πριν δώσει τη μεγάλη μάχη με τον Φελίξ Οζε Αλιασίμ κλήθηκε να σχολιάσει ξανά το επαγγελματικό διαζύγιο με τον πατέρα του. 

Ο Έλληνας τενίστας ανέφερε ότι είναι 28 και όχι 21 ετών και ψάχνει πλέον κάτι διαφορετικό στη ζωή του. Επανέλαβε δε ότι έχει καλή σχέση με τον Απόστολο αλλά δεν μπορεί να είναι πια προπονητής του. 

 «Επαναλάμβανα ένα συγκεκριμένο μοτίβο για πάρα πολύ καιρό και πήρα μια ξεκάθαρη απόφαση με τον εαυτό μου ότι πλέον το έχω βαρεθεί. Πραγματικά ψάχνω κάτι διαφορετικό στη ζωή μου. Είμαι 28 ετών. Δεν είμαι πλέον 21. Και νομίζω ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να το κάνω, για να είμαι ειλικρινής. Ίσως θα έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα, αλλά το έκανα τώρα. Τώρα είναι η στιγμή. Πρέπει να προχωρήσω και να είμαι καλά με αυτή την απόφαση. Έχω καλή σχέση με τον πατέρα μου.

Δυστυχώς, δεν μπορώ να τον έχω ως προπονητή μου, παρόλο που θα ήθελα να είναι ο προπονητής μου. Έχω μια καλή ομάδα ανθρώπων που ήταν εκεί για μένα και θα ήθελα ο πατέρας μου να παραμείνει πατέρας μου, κάτι που ελπίζω να σέβεται. Είναι μια περίπλοκη σχέση. Η σχέση πατέρα και γιου ήταν πάντα περίπλοκη και θα συνεχίσει να είναι περίπλοκη για τους τενίστες και στο μέλλον» είπε ο Στέφανος. 

Θυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς είχε ανακοινώσει στις 28/6 ότι ο πατέρας του δεν είναι πλέον και προπονητής του και πως προχώρησε με τον Τόμας Περίν που είναι μέλος της Ακαδημίας Μουράτογλου.

Στέφανος Τσιτσιπάς

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