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Δημήτρης Σταρόβας: Εκπλήρωσε στα 63 του μια επιθυμία δεκαετιών στην Παναγία Χοζοβιώτισσα

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THESTIVAL TEAM

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Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησε ο Δημήτρης Σταρόβας κατά τη διάρκεια των φετινών καλοκαιρινών του διακοπών, καθώς κατάφερε να επισκεφθεί το μοναστήρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό.

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, ο γνωστός καλλιτέχνης μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την επίσκεψή του, αποκαλύπτοντας πως είχε βρεθεί ξανά στο σημείο όταν ήταν 20 και 30 ετών, χωρίς όμως τότε να καταφέρει να ανέβει μέχρι το μοναστήρι.

Φέτος, στα 63 του χρόνια, ο Δημήτρης Σταρόβας πραγματοποίησε τελικά την επιθυμία του και θέλησε να περάσει το δικό του μήνυμα, τονίζοντας πως «ποτέ δεν είναι αργά».

«Το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Πήγα στα 20, πήγα στα 30, δεν ανέβηκα. Αξιώθηκα να ανεβώ φέτος το καλοκαίρι στα 63! Ποτέ δεν είναι αργά! Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία, δημιουργικότητα και σωστές επιλογές!» έγραψε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Δημήτρης Σταρόβας

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