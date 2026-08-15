Τρόμος στις Φιλιππίνες: Χταπόδι “κολλάει” στο πρόσωπο ψαρά που παλεύει για τη ζωή του – Βίντεο

Απίστευτο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένα χταπόδι «κολλάει» στο πρόσωπο ενός ψαρά— αναγκάζοντάς τον να το χτυπήσει για να αποφύγει την ασφυξία.

Ο Τζέσερ Σερβάντες βρισκόταν σε ξύλινη βάρκα κοντά στις Φιλιππίνες τον περασμένο μήνα όταν ψάρεψε το ζωηρό θαλάσσιο πλάσμα, που τον αιφνιδίασε γραπώνοντας ξαφνικά το πρόσωπό του, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun.

Ο έντρομος ψαράς προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεκολλήσει το χταπόδι καθώς τυλίγεται γύρω από το κεφάλι του —καλύπτοντας σε κάποια στιγμή το στόμα του με τις ισχυρές βεντούζες του και αρνούμενο να μετακινηθεί.

Για να ξεφύγει, άρπαξε ένα κομμάτι μπαμπού και χτύπησε επανειλημμένα το χταπόδι για να χαλαρώσει τη λαβή του.

Η «θαλάσσια απειλή» τελικά άφησε τον Σερβάντες να φύγει, με τον ψαρά να πετάει το χταπόδι πίσω στον ωκεανό.

«Σχεδόν μου έσχισε το πρόσωπο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σερβάντες, ο οποίος έψαρε το πλάσμα κοντά στο νησί Πουέρτο Πρινσέσα στο Παλαουάν στις 10 Ιουλίου.

Τα χταπόδια διαθέτουν απίστευτη νοημοσύνη, ισχυρές βεντούζες και ευέλικτο σώμα που τους επιτρέπει να προσκολλώνται σφιχτά στα θηράματά τους, αλλά και σε σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια.

Κάθε μία από τις εκατοντάδες βεντούζες τους λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη, αεροστεγής σφράγιση κενού, η οποία τροφοδοτείται από το αποκεντρωμένο νευρικό τους σύστημα — γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη την απομάκρυνσή τους χωρίς να αποκολληθεί ξεχωριστά το κάθε πλοκάμι.