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Τουρκικό δημοσίευμα: “Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για Μουσάμπα”

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THESTIVAL TEAM

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Το όνομα του Άντονι Μουσάμπα συνδέουν έντονα με τον ΠΑΟΚ τουρκικά δημοσιεύματα, καθώς υπάρχει πληθώρα αναφορών που βάζουν τον «Δικέφαλο» στο… παιχνίδι για την απόκτηση του 25χρονου εξτρέμ.

Ο Ολλανδός, αγωνίζεται κυρίως στην αριστερή πτέρυγα της επίθεσης και ανήκει, από τον περασμένο Ιανουάριο, στη Φενέρμπαχτσε. Μάλιστα, η τουρκική ομάδα επένδυσε το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνει δικό της από τη Σαμσουνσπόρ.

Φέτος, έχει αγωνιστεί στο ένα από τα δύο παιχνίδια της Φενέρμπαχτσε με τη Στουρμ Γκρατς. Προέρχεται, πάντως, από μια αρκετά παραγωγική σεζόν. Ο Μουσάμπα αγωνίστηκε σε 45 παιχνίδια με Φενέρμπαχτσε και Σαμσουνσπόρ, με συνολικό απολογισμό οκτώ γκολ και δέκα ασίστ.

Ωστόσο, τα περισσότερα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για απλό ενδιαφέρον και όχι κάτι περισσότερο. Ο Μουσάμπα κοστολογείται στα 7.000.000 ευρώ στο Τransfermarkt.

ΠΑΟΚ

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