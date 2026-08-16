Θεσσαλονίκη: Άνοιξε για το κοινό ο ιστορικός φάρος στο Μεγάλο Έμβολο – Δείτε εικόνες

Ο ιστορικός φάρος στο Μεγάλο Έμβολο, στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης, άνοιξε σήμερα τις πόρτες του στο κοινό, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Φάρων.

Ο φάρος του Μεγάλου Εμβόλου είναι ένας από τους 20 φάρους σε ολόκληρη τη χώρα που είναι επισκέψιμοι, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να γνωρίσουν από κοντά ένα σημαντικό κομμάτι της ναυτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δείτε εικόνες του thestival:

Οι φάροι που είναι επισκέψιμοι στο κοινό, είναι οι ακόλουθοι:

Μεγάλο Έμβολο – Θεσσαλονίκη

Ακρωτήρι – Θήρα

Αρκίτσα – Φθιώτιδα

Καψάλι – Κύθηρα

Γουρούνι – Σκόπελος

Κερί – Ζάκυνθος

Κρανάη – Γύθειο

Μελαγκάβι – Λουτράκι

Πλάκα – Λήμνος

Κόρακας – Πάρος

Αλεξανδρούπολη- Αλεξανδρούπολη

Μαλέας – Λακωνία

Κακή Κεφαλή – Χαλκίδα

Βασιλίνα – Εύβοια

Δουκάτο – Λευκάδα

Κατάκολο – Ηλεία

Δρέπανο – Πάτρα

Κόγχη – Σαλαμίνα

Λάκκα – Παξοί

Γαύριο – Άνδρος