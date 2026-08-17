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Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Συλλυπητήρια για τους νεκρούς του ελικοπτέρου στη Σίφνο

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Τραγικό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε ανακοίνωσή του, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό αεροπορικό δυστύχημα.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου παραμένουν υπό διερεύνηση. Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα θα αναλάβει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Σίφνος

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