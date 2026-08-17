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Ωνάσεια Σχολεία: Πότε σταματούν οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για πρόσληψη ως αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2026 – 2027

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Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027, απευθύνει η Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ωνάσειων Σχολείων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καλούνται οι εγγεγραμμένοι/ες στους:

(α) προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ88 των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.),

(β) τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης του κλάδου ΤΕ16 της Προκήρυξης 1ΓΤ/2024 του Α.Σ.Ε.Π. ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 2362/26-6-2025,

να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών/τριών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους στη γενική εκπαίδευση, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Επισημαίνεται, ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων -δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων ΔΗΜ.Ω.Σ. εκπνέει τη Δευτέρα 24-8-2026 Αυγούστου 2026 στις 15:00.

Ωνάσεια Σχολεία

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