Επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τα ξημερώματα της Δευτέρας, επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη από το Ντόρτμουντ, για να διευθετήσει προσωπικά του ζητήματα.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός το πρωί της Κυριακής, αναχώρησε από την Θεσσαλονίκη για την Γερμανία, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ.

Μετά την επίτευξη της οριστική συμφωνίας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την γερμανική ομάδα, ο Κωνταντέλιας επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τις 1:15, για να διευθετήσει προσωπικά ζητήματα.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός θα βρεθεί στο πλευρό της οικογένειάς του και στη συνέχεια θα αναχωρήσει και πάλι για την Γερμανία, για να ενσωματωθεί στις υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ.