Πάρος: “Φοβήθηκα, θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει – Τον χτύπησα σε άμυνα” λέει ο 71χρονος μετά το επεισόδιο

Τις στιγμές της άγριας συμπλοκής με οδηγό ταξί στην Πάρο περιέγραψε ο 71χρονος υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, υποστηρίζοντας ότι φοβήθηκε ακόμη και για τη ζωή του.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο του διαδικτύου, σημειώθηκε με αφορμή μια θέση στάθμευσης και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 71χρονος.

«Με χτύπησε στα μάτια δύο-τρεις φορές, μου έδωσε μπουνιές. Φοβήθηκα, θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει. Μου έχει αφήσει σημάδια στο πρόσωπο και στο χέρι έχω μελανιές» είπε ο άνδρας μιλώντας στον Alpha, περιγράφοντας τα τραύματα που, όπως υποστηρίζει, υπέστη κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα ξεκίνησαν την ώρα που τουρίστες επέστρεφαν μια «γουρούνα» στην επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων όπου εργάζεται.

«Ήρθαν οι τουρίστες να βάλουν τη γουρούνα μέσα, εγώ κατέβηκα για να ανοίξω την αλυσίδα για να μπούνε. Αυτός ήταν κάπου εδώ και έσπρωχνε τη Βελγίδα. Της είπε να πετάξει τη γουρούνα έξω, την έσπρωξε και μόλις με είδε άρχισε και φώναζε» ανέφερε.

Τι ισχυρίζεται ο 71χρονος

Στο βίντεο από το επεισόδιο φαίνεται, μεταξύ άλλων, ο 71χρονος να χτυπά τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο επειδή προσπαθούσε να αμυνθεί, καθώς, όπως περιγράφει, ο άλλος άνδρας τον είχε πιάσει από τον λαιμό.

«Εγώ τον χτύπησα σε άμυνα. Θα με είχε αποτελειώσει έτσι όπως με είχε πιάσει από τον λαιμό. Τι άλλο να έκανα, να τον άφηνα; Αμύνθηκα» πρόσθεσε.

Ο 71χρονος έχει ήδη καταθέσει μήνυση για το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο οδηγός ταξί τον επισκέφθηκε χθες και του ζήτησε συγγνώμη, ωστόσο ο ίδιος δεν την αποδέχθηκε.

«Έκανα μήνυση. Ήρθε χτες και μου ζήταγε συγγνώμη, αλλά του είπα “δεν σε συγχωρώ. Πρώτα θα βγεις να ζητήσεις δημόσια συγγνώμη στην Πάρο”».

Δικογραφία σε βάρος του οδηγού ταξί στην Πάρο

Σε βάρος του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατόπιν σχετικής εντολής του εισαγγελέα.

Παράλληλα, δόθηκε επίσημη παραγγελία στον 71χρονο για εξέταση από ιατροδικαστή. Η σχετική έκθεση αναμένεται να επισυναφθεί στη δικογραφία, προκειμένου να πιστοποιηθεί η σοβαρότητα των τραυμάτων που υπέστη.

Στη συνέχεια, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την άσκηση της ποινικής δίωξης και θα ορίσει τη δικάσιμο.