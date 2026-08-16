Μαρία Αναστασοπούλου: Έλεγα “πάμε συναδελφικά”, αλλά τελικά δεν έπρεπε να είχα κάνει match

Η Μαρία Αναστασοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού και στο κανάλι της Nansou TV στο YouTube και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχθεί κατά καιρούς μέσω των social media, αλλά και σε απογοητεύσεις που έχει βιώσει στην επαγγελματική της πορεία.

«Έχω δεχθεί σχόλια που τα διάβαζα και έλεγα “πώς γίνεται να τα λέει ένας άνθρωπος που δεν με ξέρει;”. Πώς γίνεται να μου εύχεται να μου συμβεί κάτι κακό; “Να χάσεις τη δουλειά σου, να μην έχεις μεθαύριο δουλειά”», εξομολογήθηκε.

Όπως εξήγησε, τέτοιου είδους επιθέσεις τις έχει δεχθεί κυρίως σε περιόδους έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. «Πιο πολύ στα πολιτικά και σε περιόδους πιο… Δεν θέλω να πω τη λέξη “τοξικά”. Δεν μπορώ με τη λέξη “τοξικότητα”, δεν αντέχω να την ακούω άλλο. Σε περιόδους πιο ζορισμένες πολιτικά. Δηλαδή τότε με δημοψήφισμα, σε προεκλογική περίοδο, αν στριμώξεις κάποιον και αυτός ο κάποιος έχει τα τρολάκια του που τα αμολάει στο διαδίκτυο, θα σε στολίσει», είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαρία Αναστασοπούλου ρωτήθηκε αν θεωρεί πως υπάρχει κάποιος από τον επαγγελματικό της χώρο που της οφείλει μία συγγνώμη.

«Εγώ πιστεύω ότι η συγγνώμη πρέπει να λέγεται αυθόρμητα. Είμαι και άνθρωπος που ξεχνάει γενικά. Με έχουν στεναχωρήσει πολλά πράγματα, προφανώς. Με έχουν ενοχλήσει πολλά πράγματα. Εγώ είμαι από τη φύση μου ένας άνθρωπος που πάντα ξεκινάω με μια πάρα πολύ καλή πρόθεση για όλους», ανέφερε.

«Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν ταιριάζω, δεν ταίριαζα ποτέ. Εγώ με την καλή μου πρόθεση έλεγα “οκ, μαζί, πάμε συναδελφικά, ωραία” και τελικά στην πορεία αποδείχτηκε ότι δεν έπρεπε να είχα κάνει match ποτέ, αυτό. Δεν είναι κακό ως δίδαγμα», κατέληξε η Μαρία Αναστασοπούλου.