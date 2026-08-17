Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία
Pixabay
THESTIVAL TEAM
Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ. Οι καταβολές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων.
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026
Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν:
- Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
- Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.
- Οι κύριες συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και μετά.
- Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026
Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή:
- των κύριων συντάξεων των τέως ταμείων μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπών εντασσόμενων Ταμείων,
- των κύριων συντάξεων των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
- καθώς και των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κολομβία: Σχεδόν 300 νεκροί από τον φονικό σεισμό – Σβήνουν οι ελπίδες για 140 αγνοούμενους
- Άντζελα Γκερέκου: Η συγκινητική ιστορία για τον Τόλη Βοσκόπουλο και το τάμα του πατέρα του
- Πύρινη κόλαση στο Βέλγιο: 30.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, εκκενώνεται πόλη της Γερμανίας κοντά στα σύνορα όπου πλησιάζει η φωτιά