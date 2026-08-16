Φωτιά στη Σαλαμίνα: Κάτοικοι άκουσαν την έκκληση των δύο νεκρών για βοήθεια – Εγκλωβίστηκαν από τους καπνούς έξω από το σπίτι τους

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του στα Περιστέρια.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν τους δύο ανθρώπους να καλούν σε βοήθεια, όμως οι καπνοί και οι φλόγες είχαν ήδη δημιουργήσει μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση και κανείς δεν κατάφερε να τους πλησιάσει.

Η φωτιά στη Σαλαμίνα εξαπλώθηκε με τρομακτική ταχύτητα, με αποτέλεσμα οι δύο ηλικιωμένοι να εγκλωβιστούν πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι σοροί τους εντοπίστηκαν έξω από το σπίτι τους, σε σημείο με βλάστηση, ενώ η κατοικία τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν καταστράφηκε ολοσχερώς.

Όπως περιγράφουν κάτοικοι, το ζευγάρι φαίνεται πως προσπάθησε να εγκαταλείψει την περιοχή ακολουθώντας ένα μονοπάτι που οδηγούσε προς τη θάλασσα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να επέλεξε τη συγκεκριμένη διαδρομή και προσπάθησε να πάρει μαζί του τη γυναίκα του, όμως δυστυχώς δεν κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα.

Οι δύο άνθρωποι φαίνεται πως εγκλωβίστηκαν από τους πυκνούς καπνούς και τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουγαν τις εκκλήσεις τους για βοήθεια, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα να τους προσεγγίσουν με ασφάλεια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 14:43. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα σε μόλις επτά λεπτά οι φλόγες είχαν εξαπλωθεί ραγδαία, με τους πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή να κάνουν ακόμη δυσκολότερη την κατάσταση.

Για την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε η πυρκαγιά μίλησε σε έκτακτη ενημέρωση και ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης. Όπως ανέφερε, εκδηλώθηκαν δύο σχεδόν ταυτόχρονες πυρκαγιές, σε μια ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στην κατηγορία 4 και στην περιοχή επικρατούσαν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Η τραγωδία με το ηλικιωμένο ζευγάρι σημειώθηκε στην οδό Ανδρομάχης, κοντά στο σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως, με την προσπάθειά τους να φτάσουν προς τη θάλασσα να έχει τραγική κατάληξη.

Ο κ. Βαθρακογιάννης απηύθυνε παράλληλα έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών όταν βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά, καθώς, όπως έδειξε και η περίπτωση της Σαλαμίνας, οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν μέσα σε ελάχιστα λεπτά.