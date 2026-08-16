Βίκυ Μοσχολιού: 21 χρόνια από τον θάνατό της – Όσα έγραψαν οι κόρες της στο Instagram

Το ημερολόγιο έγραφε 16 Αυγούστου 2005 όταν η Βίκυ Μοσχολιού έκλεισε για πάντα τα μάτια της κι έφυγε για το μεγάλο ταξίδι…

Σήμερα, 21 χρόνια μετά, οι κόρες της, Ευαγγελία και Ράνια Δομάζου έκαναν ανάρτηση στο λογαριασμό που διατηρούν στο Instagram με το όνομά της, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας τους.

«16 Αυγούστου 2005-2026… Στο φως μανούλα. Στο φως το απέραντο, μα λησμονιά δεν θα σε βρει. Έφυγες πολύ νωρίς όμως ζεις στην καρδιά μας και η ζεστή αγκαλιά σου ακόμα γαληνεύει τη σκέψη μας όπως τότε και για πάντα. Εμείς οι κόρες σου σε λατρεύουμε.

Ο κόσμος που σε άκουσε να τραγουδάς σε θαύμασε για το ταλέντο και την παρουσία σου. Οι φίλοι σου σε αγάπησαν για την προσωπικότητά σου και τον χαρακτήρα σου.

Οι δικοί σου άνθρωποι έζησαν μαζί σου τις χαρές και τις λύπες της ζωής σου με την αγωνιστικότητα και την αισιοδοξία που αντιμετώπιζες τη ζωή. Αυτή η όμορφη ψυχή σου θα μας συντροφεύει για πάντα. Οι κόρες σου», έγραψαν οι κόρες της στο Instagram.