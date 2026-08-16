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Χαλκίδα: Πέθανε ο 78χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Αρχείο Intime
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Τραγική κατάληξη είχε η πτώση του άνδρα που έπεσε από πολυκατοικία στη Χαλκίδα.

Ο άτυχος 78χρονος άφησε πριν από λίγο την τελευταία του πνοή στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος μετά από πολλά τραύματα από την πτώση από τρίτο όροφο πολυκατοικίας στη Χαλκίδα.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου στη Χαλκίδα. Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο και διεκομίσθη στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας όπου υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία και στη συνέχεια διασωληνώθηκε.

Λίγες ώρες αργότερα, άφησε την τελευταία του πνοή.

Χαλκίδα

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