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Ελληνική Λύση: Θα ξηλώσουμε τα “κλεφτόδεντρα” των ολιγαρχών και θα επιστρέψουμε τον κλεμμένο πλούτο στους Έλληνες πολίτες

Intime
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Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η Ελληνική Λύση με δύο ανακοινώσεις της. Όπως επισημαίνει: «Ο πρωθυπουργός που επί 7 ολόκληρα χρόνια άφησε τα “κλεφτόδεντρα” των ολιγαρχών και των καρτέλ να “ανθίσουν” πνίγοντας την Ελλάδα και τους Έλληνες, προαναγγέλλει “λεφτόδεντρα” για να αποφύγει την εκλογική του συντριβή. Μόνον η Ελληνική Λύση με το πλήρως κοστολογημένο και άμεσα εφαρμόσιμο πρόγραμμα της μπορεί να ξηλώσει τα “κλεφτόδεντρα” των ολιγαρχών και να επιστρέψει τον κλεμμένο πλούτο στους Έλληνες πολίτες».

Παράλληλα τονίζει ότι: «Tην ώρα που εκατομμύρια Έλληνες δεν μπόρεσαν να πάνε ούτε μία εβδομάδα διακοπές, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα νέα υπερπλεονάσματα, προϊόν της υπεραπόδοσης των φόρων λόγω του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού στα ήδη πρώτης ανάγκης, στις τιμές των καυσίμων, το κόστος διοδίων κλπ.

Η ληστεία των Ελλήνων μέσω της ακρίβειας είναι η κεντρική πολιτική της ΝΔ».

Ελληνική Λύση

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