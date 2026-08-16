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Ρουμάνοι σε λέμβο παρασύρθηκαν από τα κύματα στον Σαρωνικό – Βίντεο από τη διάσωσή τους από το Λιμενικό

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Μία επικίνδυνη περιπέτεια έζησαν στον Σαρωνικό 4 υπήκοοι Ρουμανίας που επέβαιναν σε φουσκωτή λέμβο, καθώς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων βρέθηκε σε δυσχερή θέση και άρχισε να παρασύρεται από τα κύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα (15/8/2026) με την Λιμενική Αρχή Σαρωνικού να ενημερώνεται για το περιστατικό και να φτάνει στο σημείο για να βοηθήσει τους ανθρώπους στη κωπήλατη λέμβο που βρισκόταν δυτικά του όρμου Αστέρα Βουλιαγμένης.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και τελικά οι τέσσερις τουρίστες μεταφέρθηκαν σώοι και με ασφάλεια στη μαρίνα Βουλιαγμένης όπου τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού: «Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Σαρωνικού για παροχή συνδρομής σε κωπήλατη λέμβο σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του όρμου Αστέρα Βουλιαγμένης.

Αμέσως, στην περιοχή μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το οποίο εντόπισε τη φουσκωτή λέμβο παρασυρόμενη στη θαλάσσια περιοχή 2 ν.μ. βορειοδυτικά των ν. Φλεβών και περισυνέλλεξε τους 4 αλλοδαπούς επιβαίνοντές της (υπηκόους Ρουμανίας).

Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαρίνα Βουλιαγμένης, καλά στην υγεία τους. Από το Β’ Λιμενικό τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις».

Σαρωνικός Κόλπος

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