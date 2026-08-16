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Γιώργος Γρηγοριάδης – Ντόρα Κουτροκόη: Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή τους με το Action Τώρα

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THESTIVAL TEAM

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Ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Ντόρα Κουτροκόη έχουν ήδη ξεκινήσει να μετρούν αντίστροφα για την τηλεοπτική τους επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Action 24.

Το αγαπημένο δίδυμο επιστρέφει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με την εκπομπή «Action Τώρα», με τον Γιώργο Γρηγοριάδη να ανεβάζει σήμερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το τρέιλερ της νέας σεζόν.

«Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Επιστρέφουμε στις 31 Αυγούστου στις 09:50 μέχρι τις 13:00. Action τώρα! Νέα σαιζόν, νέες ιδέες, ίδια όρεξη. Με το καλό να ανταμώσουμε τηλεοπτικά», έγραψε ο Γιώργος Γρηγοριάδης στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Γιώργου Γρηγοριάδη…

Γιώργος Γρηγοριάδης Ντόρα Κουτροκόη

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