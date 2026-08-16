MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αριζόνα: Δραματική διάσωση ποδηλάτισσας που παρασύρθηκε από χείμαρρο – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την Αριζόνα, όπου μια 20χρονη ποδηλάτισσα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά πλημμύρας, την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει γέφυρα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από  αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται η 20χρονη να προσπαθεί να περάσει από τη γέφυρα, παρά την έντονη ροή των υδάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία που χτύπησε περιοχή.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το ισχυρό ρεύμα την παρασύρει μαζί με το ποδήλατό της, ενώ η ίδια δίνει μάχη να κρατηθεί στην επιφάνεια. Λίγο αργότερα, η νεαρή γυναίκα χάνεται κάτω από τη γέφυρα και καταλήγει μέσα σε μια σήραγγα αποστράγγισης, προκαλώντας στιγμές αγωνίας σε όσους βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι έσπευσαν να την βοηθήσουν.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Τελικά λίγη ώρα αργότερα, η 20χρονη εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο ξεκίνησαν άμεσα ΚΑΡΠΑ και κατάφεραν να την επαναφέρουν.

«Εξαφανίστηκε εντελώς μέσα στο νερό. Η δύναμη του ρεύματος ήταν τόσο μεγάλη που την πέρασε μέσα από τη σήραγγα κάτω από τη γέφυρα και την έριξε δεκάδες μέτρα πιο κάτω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ελληνοαμερικανός Σερίφης της Κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος.

Αριζόνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Μια “ανάσα” από την Ντόρτμουντ ο Κωνσταντέλιας – Σφοδρές αντιδράσεις από τον κόσμο της ομάδας

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μικρό παιδί με κλαρίνο και Σάσα Μπάστα “φούντωσαν” τη διασκέδαση σε πανηγύρι στο Γούμερο Ηλείας – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Πάρος: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε υπάλληλο για μια θέση στάθμευσης – “Δεν έχει θέση στην επιχείρησή μου”

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Γιώργος Μυλωνάκης και Τίνα Μεσσαροπούλου στην Παναγία της Τήνου: “Όπου κι αν βρισκόμαστε θα Την τιμάμε”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε… ακινησία – Πρόστιμο 1,3 εκατ. ευρώ από την ΑΑΔΕ σε επιχείρηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Χαλκιδική: Γιατροί και φαρμακοποιοί δίπλα στους πληγέντες από τη φωτιά για φάρμακα και θεραπείες