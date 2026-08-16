Αριζόνα: Δραματική διάσωση ποδηλάτισσας που παρασύρθηκε από χείμαρρο – Δείτε βίντεο

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την Αριζόνα, όπου μια 20χρονη ποδηλάτισσα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά πλημμύρας, την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει γέφυρα.



Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται η 20χρονη να προσπαθεί να περάσει από τη γέφυρα, παρά την έντονη ροή των υδάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία που χτύπησε περιοχή.



Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το ισχυρό ρεύμα την παρασύρει μαζί με το ποδήλατό της, ενώ η ίδια δίνει μάχη να κρατηθεί στην επιφάνεια. Λίγο αργότερα, η νεαρή γυναίκα χάνεται κάτω από τη γέφυρα και καταλήγει μέσα σε μια σήραγγα αποστράγγισης, προκαλώντας στιγμές αγωνίας σε όσους βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι έσπευσαν να την βοηθήσουν.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

20-year-old female cyclist revived by means of CPR after becoming trapped underwater after attempting to cross a flooded bridge in Arizona.



The woman eventually was sucked into a tunnel and ejected 100 feet downstream.



She was then given CPR until she regained consciousness. pic.twitter.com/TvEbzbDrKB August 15, 2026

Τελικά λίγη ώρα αργότερα, η 20χρονη εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις της.



Οι πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο ξεκίνησαν άμεσα ΚΑΡΠΑ και κατάφεραν να την επαναφέρουν.



«Εξαφανίστηκε εντελώς μέσα στο νερό. Η δύναμη του ρεύματος ήταν τόσο μεγάλη που την πέρασε μέσα από τη σήραγγα κάτω από τη γέφυρα και την έριξε δεκάδες μέτρα πιο κάτω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ελληνοαμερικανός Σερίφης της Κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος.