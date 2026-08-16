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Περού: Εν ψυχρώ εκτέλεση δικηγόρου μέσα σε μπαρ, την πυροβόλησε στο κεφάλι – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Σοκ προκαλεί το βίντεο από τη στιγμή της εν ψυχρώ εκτέλεσης μιας γυναίκας δικηγόρου σε μπιστρό στο Περού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο εκτελεστής πλησίασε από πίσω την Έλενα Σίλβα Παντίλα, την ώρα που απολάμβανε τον καφέ της με φίλους.

Ο κρανοφόρος αφού ήρθε σε απόσταση αναπνοής από την ανυποψίαστη δικηγόρο, έβγαλε το όπλο και την πυροβόλησε πισώπλατα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωση του Περού, η δικηγόρος που έπεσε θύμα δολοφονίας ήταν μητέρα δύο παιδιών.

Παρά την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, ο δράστης που διέφυγε από την περιοχή με μηχανή παραμένει ασύλληπτος.

Άγνωστη παραμένει, επίσης, η αιτία της εν ψυχρώ εκτέλεσης της δικηγόρου.

Περού

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