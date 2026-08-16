MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Παρ’ ολίγον πνιγμός για 18χρονο και 60χρονη στην Αγία Τριάδα – Τους επανέφεραν οι διασώστες του ΕΚΑΒ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην παραλία της Αγίας Τριάδας, όπου οι διασώστες και η ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης αντιμετώπισαν δύο περιστατικά καρδιακής ανακοπής από πνιγμό, ενός 18χρονου άνδρα και μιας 60χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, σήμερα 16/08/2026 οι Διασώστες και η Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής από πνιγμό 18χρονου άνδρα και 60χρονης γυναίκας στην παραλία της Αγίας Τριάδας.

Η άμεση επέμβαση και η εφαρμογή των Διεθνών πρωτοκόλλων Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής με: ΚΑΡΠΑ, Απινιδωτή, διαχείριση αεραγωγού με διασωλήνωση και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής, οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας.

Οι ασθενείς αφού σταθεροποιήθηκαν, διακομίσθηκαν με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν 2 συμβατικά ασθενοφόρα και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα & συνολικά 6 Διασώστες & 1 Ιατρός ΕΚΑΒ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Σκέρτσος για τη φωτιά στη Χαλκιδική: Η αντιπολίτευση ακυρώνει το έργο των ίδιων των πυροσβεστών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ώρα πριν

Μπούμερανγκ ο δασμός των 3 από τις κινεζικές πλατφόρμες: Λιγότερες παραγγελίες, αλλά πιο ακριβές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Φωτιά σε δάσος στην Σκύρο: 112 για εκκενώσεις δύο οικισμών, επιχειρούν 10 εναέρια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χαλκίδα: Πέθανε ο 78χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Ο Νίκος Οικονομόπουλος σε μια μοναδική συναυλία απόψε στο Pozar Park Summer Festival 2026 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Όλυμπος: 50χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο