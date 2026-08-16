Θεσσαλονίκη: Παρ’ ολίγον πνιγμός για 18χρονο και 60χρονη στην Αγία Τριάδα – Τους επανέφεραν οι διασώστες του ΕΚΑΒ

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην παραλία της Αγίας Τριάδας, όπου οι διασώστες και η ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης αντιμετώπισαν δύο περιστατικά καρδιακής ανακοπής από πνιγμό, ενός 18χρονου άνδρα και μιας 60χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, σήμερα 16/08/2026 οι Διασώστες και η Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής από πνιγμό 18χρονου άνδρα και 60χρονης γυναίκας στην παραλία της Αγίας Τριάδας.

Η άμεση επέμβαση και η εφαρμογή των Διεθνών πρωτοκόλλων Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής με: ΚΑΡΠΑ, Απινιδωτή, διαχείριση αεραγωγού με διασωλήνωση και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής, οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας.

Οι ασθενείς αφού σταθεροποιήθηκαν, διακομίσθηκαν με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν 2 συμβατικά ασθενοφόρα και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα & συνολικά 6 Διασώστες & 1 Ιατρός ΕΚΑΒ.