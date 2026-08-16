Άντζελα Γκερέκου για Μαρία Βοσκοπούλου: Παιδί της Παναγίας σε έλεγε ο μπαμπάς σου

Ευχές στην κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου για τη γιορτή και τα γενέθλιά της, έστειλε δημόσια η μητέρα της, Άντζελα Γκερέκου, αναφέροντας παράλληλα ότι ο πατέρας της, Τόλης Βοσκόπουλος συνήθιζε να την αποκαλεί ως «παιδί της Παναγίας».

Η κόρη της ηθοποιού γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να γιορτάζει κάθε χρόνο μαζί τη γιορτή και τα γενέθλιά της. Έτσι λοιπόν, η Άντζελα Γκερέκου δημοσίευσε το Σάββατο, λόγω της ημέρας, μία φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον αείμνηστο τραγουδιστή και το παιδί τους σε μικρή ηλικία.

Μέσω της ανάρτησή της στο Instagram, ηθοποιός αναφέρθηκε στη γέννηση της κόρης της ανήμερα της γιορτής της Παναγίας και εξήγησε πώς είχε ερμηνεύσει το γεγονός αυτό ο πατέρας της. Όπως έγραψε στη λεζάντα: «Γεννήθηκες την μέρα της Παναγίας και η ζωή μας γέμισε με ευλογία! Κάθε καλοκαίρι στην Κέρκυρα ζούσαμε τις πιο ανέμελες και χαρούμενες στιγμές. Λατρεύαμε τα καλοκαίρια. Χιλιόχρονη αγαπημένη μας Μαρία! Η ζωή σου να είναι γεμάτη καλοκαίρια και αγάπη. Παιδί της Παναγίας σε έλεγε ο μπαμπάς σου, γιατί η Παναγία σε προστάτεψε από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκες. Να σου φωτίζει πάντα τον δρόμο και σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα».