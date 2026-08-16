Ο Τραμπ πανηγυρίζει για τη μείωση των τιμών στα φάρμακα επικαλούμενος άρθρο που μιλά για επιτυχία Μπάιντεν

Θριαμβευτική εμφάνιση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, που, κρατώντας στα χέρια ένα δημοσίευμα της Washington Post πανηγύρισε για τη μεγαλύτερη πτώση στις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Όμως, το άρθρο που επέλεξε καταλήγει σε ένα συμπέρασμα μάλλον διαφορετικό, αποδίδοντας την αποκλιμάκωση των τιμών με μέτρα που θεσπίστηκαν επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.



Μεγάλη προβολή στην εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου έδωσε και ο Λευκός Οίκος, που δημοσίευσε τη φωτογραφία, που τραβήχτηκε την Παρασκευή, όταν ο Τραμπ, κράτησε στα χέρια του τη σελίδα με τον τίτλο και τις πρώτες γραμμές του δημοσιεύματος. Μάλιστα, το κράτησε ψηλά και κάλεσε τους παριστάμενους να καταγράψουν τι λέει η σελίδα.



«Ο σημερινός τίτλος είναι ακριβώς αυτός. Τον είδατε;», είπε, προτού διαβάσει το πρωτοσέλιδο και πρόσθεσε: «Εντάξει, το πιάσατε; Το έχουν όλοι; Σας είπα ότι αυτό θα συνέβαινε». Μάλιστα, κάλεσε τους δημοσιογράφους να μεταδώσουν την είδηση.

POV: you bring the receipts.



➡️ Prescription drug prices record sharpest drop in more than 60 years. pic.twitter.com/v00kCY2D3D — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2026

Τι έλεγε πραγματικά το δημοσίευμα

Ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγύρισε για τον τίτλο του δημοσιεύματος, αποκρύπτοντας το περιεχόμενό του. Ανεξάρτητοι ειδικοί σημειώνουν ότι η μεγαλύτερη ετήσια υποχώρηση των τιμών των φαρμάκων εδώ και πάνω από 60 χρόνια έχει ως πιθανότερη αιτία ένα από τα σημαντικότερα μέτρα της διακυβέρνησης Μπάιντεν.



Οι ειδικοί αναφέρονται στον νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού, το 2022, που έδωσε, μεταξύ άλλων, στο Medicare τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται απευθείας τις τιμές ορισμένων ευρείας χρήσης και υψηλού κόστους συνταγογραφούμενων φαρμάκων με τις φαρμακευτικές εταιρείες.



Οι πρώτες μειωμένες τιμές που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη διαδικασία άρχισαν να εφαρμόζονται στις αρχές του 2026.



Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή δείχνουν ότι οι τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μειώθηκαν κατά 3,1% τον Ιούλιο. Τα δεδομένα δημοσιοποιήθηκαν από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), τον επικεφαλής του οποίου είχε απολύσει ο Τραμπ έναν χρόνο νωρίτερα, μετά τη δημοσίευση ασθενέστερων του αναμενομένου στοιχείων για την απασχόληση, τα οποία είχε χαρακτηρίσει «ψεύτικα».

Τι λένε οι ειδικοί

Ο Ρίτσαρντ Φρανκ, ομότιμος καθηγητής οικονομικών της υγείας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στον ισχυρισμό ότι πίσω από την πτώση βρίσκονται οι πολιτικές Τραμπ, εξηγώντας στην «Washington Post» ότι εάν έπρεπε να εκτιμήσει ποιος παράγοντας είχε τη μεγαλύτερη επίδραση, θα επέλεγε τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τον Νόμο για τη Μείωση του Πληθωρισμού και όχι τις πρωτοβουλίες της σημερινής κυβέρνησης.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η Στέισι Ντουσετζίνα, καθηγήτρια πολιτικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ, η οποία χαρακτήρισε τον νόμο της εποχής Μπάιντεν πιθανότερη εξήγηση για την υποχώρηση των τιμών.



Πάντως, μέχρι στιγμής, έχουν τύχει διαπραγμάτευσης οι τιμές μόλις 10 φαρμάκων. Όμως, πρόσθεσε, πρόκειται για σκευάσματα ευρείας χρήσης, γεγονός που σημαίνει ότι οι νέες τιμές τους είναι πιθανό να επηρεάζουν τον συνολικό δείκτη των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.



Παρά το περιεχόμενο του δημοσιεύματος, στελέχη του Λευκού Οίκου συνέχισαν να το παρουσιάζουν ως επιβεβαίωση της πολιτικής Τραμπ, με τον διευθυντή επικοινωνίας να γράψει στο Χ: «Όλα χάρη στον πρόεδρο Τραμπ!».