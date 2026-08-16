Χαλκιδική: Οικοδομική έκρηξη και επενδυτικό ενδιαφέρον – Στα όριά τους οι υποδομές

Στα ύψη βρίσκεται το ενδιαφέρον για οικιστική ανάπτυξη στη Χαλκιδική, με την έκδοση νέων οικοδομικών αδειών για την κατασκευή κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων να έχει «χτυπήσει κόκκινο». Την ίδια στιγμή, όμως, εκφράζονται ανησυχίες για τις αντοχές των τοπικών υποδομών.

Νέα τουριστικά καταλύματα, κατοικίες και επενδυτικά ακίνητα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος.

«Γίνονται πάρα πολλές οικοδομές, πάρα πολλές κατασκευές, έχουν εκδοθεί πάρα πολλές άδειες, όπως επίσης ενεργοποιούνται και άδειες οι οποίες είχαν εκδοθεί παλαιότερα», αναφέρει ο Χρήστος Ψαλτίδης, πολιτικός μηχανικός και κατασκευαστής, στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ3 Λεωνίδα Λιάμη.

Μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή των Νέων Μουδανιών, όπως και σε πολλές ακόμη περιοχές της Χαλκιδικής: στην Κασσάνδρα, την περιοχή της Σάνης, το Πευκοχώρι, την Καλλιθέα και τη Χανιώτη, αλλά και στην πλευρά της Σιθωνίας, όπου οι επαγγελματίες του χώρου κάνουν λόγο για «οργασμό εργασιών».

Όπως καταδεικνύεται στο ρεπορτάζ, νέα εργοτάξια ξεφυτρώνουν «σαν μανιτάρια», με την έντονη ανοικοδόμηση να καταγράφεται σε μεγάλο μέρος της Χαλκιδικής.

Έλληνες και ξένοι επενδύουν σε ακίνητα και γη

Την αυξημένη προσφορά ακινήτων τροφοδοτεί η έντονη κινητικότητα στην τοπική κτηματαγορά, με το ενδιαφέρον να προέρχεται τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους αγοραστές.

«Όντως υπάρχει αρκετά μεγάλη διάθεση για προσφορά ακινήτων, τόσο νεόδμητων όσο και μεταχειρισμένων. Ειδικότερα στο κομμάτι των νεόδμητων υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για την αγορά γης, κυρίως εντός σχεδίου αλλά και εκτός σχεδίου, σε περιοχές όπως η Καλλικράτεια, η Κασσάνδρα και η Σιθωνία. Πάρα πολλοί ξένοι αγοραστές έρχονται και επενδύουν».

Στο «κόκκινο» οι υποδομές σε περιοχές της Χαλκιδικής

Δεν είναι λίγοι, πάντως, όσοι μιλούν πλέον για υπερδόμηση και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις αντοχές των υποδομών της περιοχής, καθώς παρατηρούνται συχνά φαινόμενα συνωστισμού στο οδικό δίκτυο και στις παραλίες, αλλά και προβλήματα λειψυδρίας και αποχέτευσης.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙΠΑΕ, Φώτη Κιλιπίρη, υπάρχουν περιοχές που έχουν ξεπεράσει τα όρια της φέρουσας ικανότητάς τους.

Όπως επισημαίνει, ιδιαίτερη πίεση καταγράφεται στο πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής, στην Κασσάνδρα και ειδικότερα στο Πευκοχώρι και στην παράκτια ζώνη, ενώ στο «κόκκινο» βρίσκονται περιοχές και στο δεύτερο «πόδι», στη Σιθωνία.