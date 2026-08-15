Απαρηγόρητη η Εμμανουηλίδου για το λάθος στις σκυτάλες: Συγγνώμη, λυπάμαι που δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που έπρεπε

Συγγνώμη από τις συναθλήτριές της αλλά και τους προπονητές της ζήτησε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.

Η σπουδαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια συμμετείχε στον αγώνα των 4χ100μ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ αλλά δεν κατάφερε στην τελευταία αλλαγή να πάρει τη σκυτάλη από την Δήμητρα Τσουκαλά και έτσι δεν τερμάτισε.

Η Εμμανουηλίδου ήταν απαρηγόρητη μετά και δεν πίστευε αυτό που έκανε. Λίγες ώρες αργότερα με κείμενό της στα social media ζήτησε συγγνώμη από την ομάδα.



Η ανάρτηση της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου



«Τα συναισθήματα και το πώς νιώθω σήμερα τα δείχνουν ίσως καλύτερα οι φωτογραφίες. Φέτος νιώθω ότι όλα έρχονται πάνω μου. Σήμερα στη σκυτάλη ένα λάθος δικό μου μας κόστισε τον τερματισμό. Και αυτό με πονάει πολύ.

Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στις συναθλήτριες μου και στους προπονητές. Δουλέψαμε πολύ γι αυτή τη στιγμή και ξέρω πόσο πολύ θέλαμε το πανελλήνιο ρεκόρ. Λυπάμαι πραγματικά που δεν κατάφερα να κάνω αυτό που έπρεπε για την ομάδα μου.



Υ.Γ. Ίσως απ’ έξω να φαίνεται διαφορετικά. Εκείνη τη στιγμή όμως ήμασταν απλώς δύο αθλήτριες που προσπαθούσαν να διαχειριστούν την απογοήτευση τους και δεν μπορούσαν να σταθούν μπροστά στην κάμερα».