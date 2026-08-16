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Συμπλοκή και πυροβολισμοί σε γλέντι στον Ασπρόπυργο: Στο νοσοκομείο 25χρονος και 14χρονος

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Νεόκτιστων Ασπροπύργου.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το protothema.gr, περίπου στις 20:00 κατά τη διάρκεια γλεντιού στην περιοχή Τζαβερδέλλα, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ατόμων και σύμφωνα με μαρτυρίες δύο άντρες άνοιξαν πυρ με καραμπίνα τραυματίζοντας έναν 25χρονο, ενώ από τα σκάγια τραυματίστηκε και ένας 14χρονος.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

Ασπρόπυργος Πυροβολισμοί

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