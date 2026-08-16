Η Όλγα Κεφαλογιάννη στα Μάταλα: Το μήνυμά της και οι φωτογραφίες μπροστά στις χαρακτηριστικές σπηλιές

Η Όλγα Κεφαλογιάννη βρέθηκε στα Μάταλα της Κρήτης και δημοσίευσε εικόνες με φόντο τις χαρακτηριστικές σπηλιές της περιοχής. Η υπουργός Τουρισμού έγραψε στην ανάρτησή της λίγα λόγια για το σημείο της Νότιας Κρήτης και δημοσιοποίησε δυο φωτογραφίες της.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη συνηθίζει να κάνει διακοπές στην Κρήτη, καθώς είναι ο τόπος καταγωγής της. Η Υπουργός Τουρισμού φωτογραφήθηκε μπροστά από τις σπηλιές και έγραψε: «Τα Μάταλα είναι ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμα σημεία της Νότιας Κρήτης.

Ένας τόπος που οι περισσότεροι γνωρίζουν μέσα από την ιστορία των χίπις, των ανθρώπων που τη δεκαετία του ’60 και του ’70 βρήκαν εδώ έναν προορισμό ελευθερίας, μουσικής και διαφορετικού τρόπου ζωής.

Όμως η ιστορία των Ματάλων ξεκινά πολύ πιο πίσω. Η περιοχή συνδέεται με την αρχαία Φαιστό και με τη μεγάλη ιστορική διαδρομή της νότιας Κρήτης, από τη μινωική εποχή μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι χαρακτηριστικές σπηλιές στον βράχο, η θάλασσα και το τοπίο κουβαλούν μνήμες πολλών διαφορετικών εποχών.

Ίσως αυτό είναι που κάνει τα Μάταλα τόσο ξεχωριστά. Στο ίδιο σημείο συναντώνται η αρχαία Κρήτη, η σύγχρονη ιστορία, η ελευθερία και η απλότητα του κρητικού τοπίου.

*το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζει το Δήμο Φαιστού στην ανάδειξη του τόπου. Μεταξύ των δράσεων εξωστρέφειας το “Matala Beach Festival” διοργανώνεται από το Δήμο Φαιστού κάθε Ιούνιο και προσφέρεται δωρεάν σε όποιον επιθυμεί να το παρακολουθήσει», έγραψε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Τα Μάταλα έχουν ταυτιστεί με τις τεχνητές σπηλιές που λαξεύτηκαν χιλιάδες χρόνια πριν στους απότομους βράχους, που ορθώνονται στην βόρεια πλευρά του κόλπου και της παραλίας. Στην πραγματικότητα κανείς δεν είναι βέβαιος πότε δημιουργήθηκαν οι σπηλιές στα Μάταλα. Η επικρατούσα άποψη αναφέρει ότι πρόκειται για Ρωμαϊκούς τάφους, ή και χριστιανικούς – της πρώιμης χριστιανικής περιόδου