Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί από τις φωτιές, καίγονται σπίτια – Σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης

Οι σοροί δύό ατόμων αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκαν κοντά στο σημείο από όπου φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά το μεσημέρι της Κυριακής (16/08) σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια στη Σαλαμίνα. Ένα δεύτερο μέτωπο μαίνεται στην περιοχή Σελήνια.

Από την περιοχή των Περιστερίων παρελήφθησαν τέσσερα άτομα με εγκαύματα, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, όπως κι ένας ένας ηλικιωμένος, ο οποίος παρελήφθη μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του στην περιοχή της Κακής Βίγλας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 92 πυροσβέστες με 24 οχήματα και πέντε ομάδες της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντές.

Σε επιφυλακή βρίσκεται και το Λιμενικό Σώμα με πλωτά μέσα να κατευθύνονται σε παράκτιες περιοχές του νησιού για την παροχή συνδρομής όπου απαιτηθεί.

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σπεύδουν στις θαλάσσιες περιοχές Περιστέρια, Κολώνες, Μαρούδι και Σατερλί συνολικά πέντε πλωτά σκάφη του Λιμενικού, τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, τέσσερις λάντζες, μία φορτηγίδα, καθώς και ιδιωτικά μέσα.

Στην περιοχή μάλιστα πνέουν ισχυροί άνεμοι και η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.