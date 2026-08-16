ΠΑΟΚ: Πέφτουν οι τίτλοι τέλους με τον Γερεμέγιεφ – Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του

Σύντομη αποδείχτηκε η ασπρόμαυρη θητεία του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ στον ΠΑΟΚ, καθώς -όπως όλα δείχνουν- από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Τζακάρτα στην Ινδονησία.

Ο 32χρονος φορ ήρθε τον περασμένο Ιανουάριο στον ΠΑΟΚ, προερχόμενος από τον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Όμως, ο ρόλος του μετά την έλευση του Αλέσιο Λίσι διαφοροποιήθηκε, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να αναζητά έναν νέο σύλλογο που θα του προσφέρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, δεδομένης της συμφωνίας με τον Εντιαγέ και της αναζήτησης ενός ακόμη φορ.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η Τζακάρτα από την Ινδονησία θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Γερεμέγιεφ, o oποίος κατέγραψε με τον Δικέφαλο 10 γκολ σε 23 συμμετοχές.

Το πρωί της Κυριακής, ο Σουηδός αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στην προπόνηση και μένει η αποχώρησή του να σφραγιστεί και επίσημα.

Πηγή: sdna.gr