Εντοπίστηκαν οι 13χρονοι που έπαιζαν με τη φωτιά μέσα σε δάσος στη Πεντέλη για ένα challenge

Ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν οι τρεις ανήλικοι έπαιζαν με τη φωτιά σε δασική έκταση στην Πεντέλη για ένα challenge για τα κοινωνικά δίκτυα.

Το ζήτημα είχε έλθει στη δημοσιότητα με βίντεο που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ο ANT1.

Οι ανήλικοι βρίσκονταν κοντά στη λεωφόρο Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, σε ημέρα με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Το βίντεο από ένα περαστικό οδηγό τους δείχνει να ανάβουν φωτιά μέσα σε πευκόφυτη έκταση και στη συνέχεια να προσπαθούν να την περιορίσουν.



Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο έγινε τηλεφώνημα στο 112 και η Πυροσβεστική κατάφερε να ταυτοποιήσει τους ανήλικους που είναι 13 ετών.



Σύμφωνα με πληροφορίες τα στελέχη της ΔΑΕΕ εντόπισαν τα παιδιά και τους γονείς τους. Οι 13χρονοι φέρεται να ζήτησαν συγγνώμη ενώ οι γονείς φέρονται να είχαν πλήρη άγνοια για το challenge εμπρησμού.



Σε βάρος των παιδιών σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.