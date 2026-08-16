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Βασίλης Κικίλιας και Τζένη Μπαλατσινού κέντρισαν τα βλέμματα και έσυραν τον χορό σε γλέντι στην Πάτμο – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας κάνουν διακοπές στην Πάτμο για ακόμα ένα καλοκαίρι και η παρουσία τους δεν περνάει απαρατήρητη.

Το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου, οι δυο τους βρέθηκαν σε παραδοσιακό γλέντι του νησιού και κάποια στιγμή έσυραν τον χορό.

Η Τζένη Μπαλατσινού εμφανίστηκε στο πανηγύρι με αέρινο αμάνικο τοπ, ενώ ο Βασίλης Κικίλιας επέλεξε ένα απλό γκρι T-shirt και σκούρο παντελόνι. Η Πάτμος, είναι το αγαπημένο νησί της οικογένειας και φροντίζουν να το επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που αναδημοσίευσε η Τζένη Μπαλατσινού, ο Βασίλης Κικίλιας βρίσκεται ακριβώς πίσω της με τους δυο τους να χορεύουν και να δείχνουν ιδιαίτερα χαλαροί.

Η ημέρα της Παναγίας είχε έναν ακόμη ιδιαίτερο συμβολισμό για την οικογένεια, καθώς γιόρταζε και ο γιος τους, Παναγιώτης-Αντώνιος. Ο Δεκαπενταύγουστος απέκτησε έτσι διπλή σημασία για το ζευγάρι, που συνδύασε τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας με μια οικογενειακή στιγμή χαράς.

Βασίλης Κικίλιας Τζένη Μπαλατσινού

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