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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: “Χρυσός” ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο!

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THESTIVAL TEAM

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Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης με μια συγκλονιστική εμφάνιση.

Ο Χρήστου σταμάτησε το χρονόμετρο στα 52.27, με τη μάχη για το χρυσό να κρίνεται κυριολεκτικά στην τελευταία χεριά. Ο Τσεκόν ακούμπησε τον τοίχο σε 52.28, με μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου να χωρίζει τους δύο σπουδαίους κολυμβητές.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε στην τρίτη διαδρομή και είχε χρόνο αντίδρασης 0.59 στην εκκίνηση. Παρέμεινε σε απόσταση βολής από την πρώτη θέση και στα τελευταία μέτρα έδωσε τη μεγάλη μάχη με τον Ιταλό, καταφέρνοντας να βάλει πρώτος το χέρι στον τοίχο.

Ο ηλεκτρονικός πίνακας επιβεβαίωσε το θρίλερ: 52.27 έναντι 52.28 και χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα.

Με τη συγκεκριμένη επιτυχία ο Χρήστου υπερασπίστηκε τον ευρωπαϊκό τίτλο που είχε κατακτήσει στα 100μ. ύπτιο στο Βελιγράδι το 2024, όταν είχε ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με 52.23.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Τσεκόν με 52.28, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Πάβελ Σαμουσένκο με χρόνο 52.57. Τέταρτος τερμάτισε ο Γιοάν Εντόι-Μπρουάρ με 52.71 και πέμπτος ο Γκεόργκι Ιάκοβλεφ με 52.73.

Δείτε το βίντεο:

Απόστολος Χρήστου

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