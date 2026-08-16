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Σαλαμίνα: Οι φλόγες περικύκλωσαν το συνεργείο του OPEN – “Κώστα, τρέχα! Γρήγορα” – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε ζωντανή μετάδοση του OPEN από τη μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα, όταν οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τη δημοσιογράφο Σάρα Τσέλα και τον οπερατέρ Κώστα Παπαδάτο, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν άμεσα το σημείο το απόγευμα της Κυριακής.

Το συνεργείο βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή των Σεληνίων, μεταδίδοντας εικόνες από τις ενεργές εστίες, όταν μέσα σε ελάχιστο χρόνο η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Πυροσβέστες και εθελοντές τούς προειδοποίησαν να απομακρυνθούν, καθώς η φωτιά φούντωνε και πλησίαζε τον δρόμο.

«Νιώθουμε κι εμείς τη φωτιά να έρχεται καταπάνω μας και να ανεβαίνει πολύ επικίνδυνα», ακούστηκε να λέει η δημοσιογράφος, ενώ από το στούντιο του OPEN ο Γιάννης Ζιάκας την καλούσε να απομακρυνθεί.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη. «Φεύγουμε, φεύγουμε, φεύγουμε. Κώστα, τρέχα. Γρήγορα!», φώναξε η δημοσιογράφος, ενώ το συνεργείο έτρεξε για να ξεφύγει από τις φλόγες.

Όταν κατάφεραν να φτάσουν σε ασφαλές σημείο, η δημοσιογράφος ενημέρωσε: «Αυτή τη στιγμή είμαστε ασφαλείς», εμφανώς αναστατωμένη από όσα είχαν προηγηθεί.

Όπως εξήγησε λίγο αργότερα, οι φλόγες είχαν φτάσει και στις δύο πλευρές του δρόμου, με αποτέλεσμα το συνεργείο να αναγκαστεί να περάσει ανάμεσα από ενεργές εστίες για να απομακρυνθεί.

«Ουσιαστικά μας περικύκλωσαν και αναγκαστήκαμε να περάσουμε ενδιάμεσα, να διασχίσουμε τον δρόμο», περιέγραψε η δημοσιογράφος, αποτυπώνοντας την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλονταν οι συνθήκες στο πύρινο μέτωπο της Σαλαμίνας.

Σαλαμίνα Φωτιά

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