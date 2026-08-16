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Φωτιά στην Κάλυμνο: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στα Βλυχάδια

Αρχείο Intime
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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Βλυχάδια Καλύμνου.

Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Κάλυμνος Φωτιά

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