Φωτιά στην Κάλυμνο: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στα Βλυχάδια

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Βλυχάδια Καλύμνου.

Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.