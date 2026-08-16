Φωτιά στην Κάλυμνο: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στα Βλυχάδια
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Βλυχάδια Καλύμνου.
Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Βλυχάδια της Περιφερειακής Ενότητας #Καλύμνου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026