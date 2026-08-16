Τουρισμός: Πάνω από 30 εκατ. οι προσφερόμενες θέσεις σε πτήσεις προς την Ελλάδα

Ισχυρή παραμένει η δυναμική για τον ελληνικό τουρισμό το 2026, με τις αεροπορικές εταιρείες να αυξάνουν σημαντικά την προσφερόμενη χωρητικότητα στις διεθνείς πτήσεις προς την Ελλάδα. Η εξέλιξη αποτελεί θετική ένδειξη για την τουριστική κίνηση και τα έσοδα του κλάδου, ενώ παράλληλα ενισχύει τις προοπτικές για μεγαλύτερη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Με βάση τα νεότερα στοιχεία του Airdata Tracker του INSETE Intelligence, και συγκεκριμένα τα δεδομένα της 33ης εβδομάδας του 2026, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 30.657.811 αεροπορικές θέσεις σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις από τις αεροπορικές εταιρείες για τη θερινή περίοδο του 2026, με τον αριθμό να είναι αυξημένος κατά 7,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, δείχνοντας ότι ο τουρισμός παραμένει σταθερή αξία για την ελληνική οικονομία.

Από τις συνολικά προγραμματισμένες θέσεις, οι 14.112.817 αφορούν το υπόλοιπο της φετινής τουριστικής περιόδου, αντιπροσωπεύοντας το 52,6% του συνολικού ετήσιου προγραμματισμού.

Η μεγαλύτερη αεροπορική χωρητικότητα συγκεντρώνεται, όπως είναι αναμενόμενο, στους μήνες αιχμής, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, καθώς ο Αύγουστος βρίσκεται στην πρώτη θέση με 5.702.497 θέσεις, που αντιστοιχούν στο 18,6% του συνόλου. Ακολουθεί ο Ιούλιος με 5.624.885 θέσεις και μερίδιο 18,3%.

Σημαντική είναι και η δυναμική του Σεπτεμβρίου, για τον οποίο έχουν προγραμματιστεί 4.806.946 θέσεις, ποσοστό 15,7% του συνολικού αριθμού. Τον Ιούνιο αντιστοιχούν 4.729.552 θέσεις ή 15,4%, ενώ τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί 3.723.874 θέσεις, με μερίδιο 12,1%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο Οκτώβριος, καθώς καταγράφονται 3.603.474 προγραμματισμένες θέσεις, που αντιστοιχούν στο 11,8% της συνολικής αεροπορικής χωρητικότητας για τη θερινή περίοδο. Η εικόνα αυτή ενισχύει την ένδειξη ότι η τουριστική δραστηριότητα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους μήνες αιχμής.

Στην αρχή της περιόδου, ο Απρίλιος καταγράφει 2.273.081 θέσεις, με ποσοστό 7,4%, ενώ τον Μάρτιο είχαν προγραμματιστεί 193.602 θέσεις, που αντιστοιχούν στο 0,6% του συνολικού αριθμού.

Οικονομικά, η αυξημένη αεροπορική χωρητικότητα αποτελεί σημαντικό δείκτη για την πορεία του τουρισμού, καθώς σημαίνει περισσότερες διαθέσιμες συνδέσεις με τις βασικές αγορές του εξωτερικού και δημιουργεί μεγαλύτερη δυνατότητα εισερχόμενης τουριστικής κίνησης.

Παράλληλα, η διατήρηση υψηλού αριθμού θέσεων και τους μήνες εκτός της παραδοσιακής αιχμής ενισχύει την προοπτική επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Σημειώνεται πως Γερμανία και Βρετανία παραμένουν από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του ελληνικού τουρισμού.