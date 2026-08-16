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Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης σε δείπνο μαζί με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και τον Νίκο Συρίγο – Δείτε τη φωτογραφία

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Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης έδωσαν τη δική τους «απάντηση» στα πρόσφατα δημοσιεύματα περί χωρισμού τους, με κοινή έξοδο στην Πορτογαλία.

Το ζευγάρι βγήκε για δείπνο στη Λισαβόνα και μαζί τους, στο ίδιο τραπέζι, κάθισαν ο Νίκος Συρίγος και η σύντροφός του Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης αποφεύγουν να μιλούν και να προβάλουν την προσωπική ζωή τους. Οι αναρτήσεις τους δίνουν κατά καιρούς τροφή για σχόλια.

Το δείπνο στη Λισαβόνα και η φωτογραφία που επέλεξε να δημοσιοποιήσει η ραδιοφωνική παραγωγός, ήταν για πολλούς μια επιπλέον απόδειξη ότι η σχέση της με τον διεθνή ποδοσφαιριστή δεν έχει τελειώσει.

Σημειώνεται πως η Ελένη Βουλγαράκη και ο Νίκος Συρίγος είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στην εκπομπή «Έλα Χαμογέλα» με τη Σίσσυ Χρηστίδου. Παρότι οι επαγγελματικοί τους δρόμοι χώρισαν, οι δυο τους φαίνεται πως έχουν διατηρήσει πολύ καλές σχέσεις. Δείπνησαν μαζί και είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν.

Ελένη Βουλγαράκη Φώτης Ιωαννίδης

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