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Αναστασία Γιούσεφ: “Νιώθω πάρα πολύ τυχερή και εύχομαι κάθε γυναίκα να το νιώσει αυτό” – Το βίντεο μέσα από το μαιευτήριο

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Σε πελάγη ευτυχίας πλέει τις τελευταίες ημέρες η Αναστασία Γιούσεφ, η οποία κρατάει πλέον στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

Η γνωστή χορεύτρια, με βίντεο που ανέβασε μέσα από το μαιευτήριο, τονίζει πως αισθάνεται πολύ τυχερή που βιώνει αυτό το συναίσθημα και εύχεται σε κάθε γυναίκα να το ζήσει αυτό.

«Όλη μου τη ζωή ακούω γι’ αυτή τη μαγική στιγμή που μια γυναίκα θα πάρει για πρώτη φορά στην αγκαλιά της το μωρό της.

Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που την έζησα και εύχομαι κάθε γυναίκα να το νιώσει αυτό. Είναι απίστευτο», είπε η Αναστασία Γιούσεφ.

Το βίντεο που ανέβασε η Αναστασία Γιούσεφ…

Αναστασία Γιούσεφ

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